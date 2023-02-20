Марочко сообщил о прибытии контингента польских наемников под Кременную

«В ходе анализа перехваченных данных установлено, что под Кременную переброшен контингент иностранных наемников, большую часть из которых составляют граждане Польши», — рассказал офицер в беседе с ТАСС.

По словам Марочко, среди иностранных бойцов есть женщины, пишет «Свободная пресса».

Ранее подполковник в отставке сообщил, что ВСУ начали минировать местность вблизи своих позиций в районе города Часов Яр, напоминает телеканал «360».

