Марочко сообщил о прибытии контингента польских наемников под Кременную
Украинские военные и иностранные бойцы находятся в районе населенного пункта Кременная в Луганской народной республике. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе анализа перехваченных данных установлено, что под Кременную переброшен контингент иностранных наемников, большую часть из которых составляют граждане Польши», — рассказал офицер в беседе с ТАСС.
По словам Марочко, среди иностранных бойцов есть женщины, пишет «Свободная пресса».
Ранее подполковник в отставке сообщил, что ВСУ начали минировать местность вблизи своих позиций в районе города Часов Яр, напоминает телеканал «360».
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