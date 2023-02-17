Марочко: Потери Украины на кременском участке сопоставимы с Артемовском

Потери, которые вооруженные силы Украины (ВСУ) несут на кременском участке фронта, почти сопоставимы с их потерями в Артемовске (Бахмуте). Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости.

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Он отметил, что ВСУ вынуждены перебрасывать на кременской участок фронта силы численностью до батальона. По словам Марочко, потери украинских военных там составляют около 200 человек в сутки.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы пытаются взять под контроль Парасковиевку, чтобы перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске. При этом утром 17 февраля военкор Семен Пегов сообщил, что к северу от города ЧВК «Вагнер» продолжает атаковать гарнизон Вооруженных сил Украины, который не желает оставлять Парасковиевку, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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