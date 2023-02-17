Марочко: Потери Украины на кременском участке сопоставимы с Артемовском

Один человек погиб при пожаре в вагоне электрички в районе проспекта Мира

Москвичи активно используют сервис передачи данных из своих электронных медкарт врачам из федеральных и частных клиник

4 тысячи пациентов спасли врачи флагманского центра ГКБ им В.В. Вересаева за первый месяц работы

Участники проекта «Московское долголетие» пройдут курс по истории кинематографа

Школу-гигант на 1100 мест построят в районе Митино