Источник: Над Херсоном сбили украинский Су-25

В небе над Херсоном сбит украинский истребитель Су-25. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что самолет держал курс на Новую Каховку в Херсонской области. Его сбили с помощью ПЗРК «Верба».

Предположительно, истребитель был сбит в полдень по московскому времени. Источник отмечает, что члены экипажа погибли, а ВСУ даже не пытаются найти сослуживцев.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что представительница Белого дома Виктория Нуланд активнее всех продвигает конфликт на Украине.

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ТЕГИ:ИстребительСу-25
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