Отмечается, что самолет держал курс на Новую Каховку в Херсонской области. Его сбили с помощью ПЗРК «Верба».

Предположительно, истребитель был сбит в полдень по московскому времени. Источник отмечает, что члены экипажа погибли, а ВСУ даже не пытаются найти сослуживцев.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что представительница Белого дома Виктория Нуланд активнее всех продвигает конфликт на Украине.

