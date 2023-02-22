Источник: Над Херсоном сбили украинский Су-25
В небе над Херсоном сбит украинский истребитель Су-25. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что самолет держал курс на Новую Каховку в Херсонской области. Его сбили с помощью ПЗРК «Верба».
Предположительно, истребитель был сбит в полдень по московскому времени. Источник отмечает, что члены экипажа погибли, а ВСУ даже не пытаются найти сослуживцев.
Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что представительница Белого дома Виктория Нуланд активнее всех продвигает конфликт на Украине.
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