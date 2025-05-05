Генерал рассказал о защите северной границы России от беспилотников

Провокации с беспилотниками (БПЛА) на северных границах России могут быть проверкой на прочность для отечественного ПВО со стороны противника, заявил в эфире НСН Сергей Липовой.

Страны-члены НАТО запускают свои БПЛА в сторону стратегических объектов России, чтобы выявить слабые места в российской обороне, объяснил в интервью НСН ﻿председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Утром 5 мая воздушная тревога была объявлена в аэропорту города Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ). Росгвардия временно закрывала его для взлета и посадки гражданской авиации, чтобы обеспечить безопасность полетов. Город находится примерно в 2,6 тысячи км от украинской границы, и в 2 тысячах км от финской. Эксперт утверждает, что в этих событиях могут быть замешаны силы НАТО.

В Севастополе объявлена воздушная тревога
«Наши северные границы значительно укреплены средствами ПВО, там находятся наши стратегические части, базы. Этот район постоянно находится под прицелом. Со стороны Финляндии уже неоднократно исходили угрозы для России. Это началось после того, как она вошла в состав НАТО и взяла агрессивный курс по отношению к нам. Финляндия сама не принимает никаких решений. Эти провокации идут со стороны НАТО. Они прощупывают наши границы и ищут слабые места в системе ПВО для того, чтобы потом это использовать в своих агрессивных целях», — отметил военный летчик.

Генерал-майор подчеркнул, что верховное командование России было готово к такому развитию событий и изменило структуру военных округов, чтобы укрепить государственную границу.

«В случае продолжения провокаций Финляндия автоматически становится военной целью для России. Наш верховный главнокомандующий уже принял решение о воссоздании Ленинградского военного округа. Это было связано только с тем, что Финляндия зашла в альянс. Поэтому было принято решение о создании дополнительного округа и развертывания дополнительных частей и соединений ПВО и российской армии на границе», — заявил герой России.
В Саратовской области пресечена атака БПЛА на военный аэродром

Липовой допустил, что перебои в работе аэропортов могут быть и не связаны с беспилотниками. Их могли закрыть для перестраховки, так как они являются стратегически важными объектами.

«Когда аэропорт закрывают, это не значит, что в районе появился какой-то воздушный нарушитель. Когда появляется угроза, это значит, что где-то засекли неопознанный летательный аппарат, который может достигнуть каких-либо стратегических объектов по своим характеристикам, в том числе аэропортов. Тогда принимается решение о закрытии или приостановке их деятельности», — добавил генерал-майор.

Отмечается, что это не первый случай чрезвычайного положения на Крайнем Севере. Ранее временные ограничения были введены в летной гавани Петрозаводска (Карелия), Талаги и Васьково (Архангельская область), и в Апатитах (Мурманская область).

Также была ограничена работа столичного аэропорта Внуково, меры вводились на фоне попытки атаки беспилотников на Москву, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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