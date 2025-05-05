Липовой допустил, что перебои в работе аэропортов могут быть и не связаны с беспилотниками. Их могли закрыть для перестраховки, так как они являются стратегически важными объектами.

«Когда аэропорт закрывают, это не значит, что в районе появился какой-то воздушный нарушитель. Когда появляется угроза, это значит, что где-то засекли неопознанный летательный аппарат, который может достигнуть каких-либо стратегических объектов по своим характеристикам, в том числе аэропортов. Тогда принимается решение о закрытии или приостановке их деятельности», — добавил генерал-майор.

Отмечается, что это не первый случай чрезвычайного положения на Крайнем Севере. Ранее временные ограничения были введены в летной гавани Петрозаводска (Карелия), Талаги и Васьково (Архангельская область), и в Апатитах (Мурманская область).

Также была ограничена работа столичного аэропорта Внуково, меры вводились на фоне попытки атаки беспилотников на Москву, напоминает НСН.

