В Саратовской области пресечена атака БПЛА на военный аэродром
10 декабря 202410:42
Атаку на военный аэродром пресекли в Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.
По предварительным данным, разрушений не зафиксировано, никто не пострадал. Экстренные службы находятся на месте.
Ранее в Воронежской области в результате падения БПЛА произошло возгорание на промышленном объекте, напоминает 360.ru. Огонь ликвидировали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru