В Саратовской области пресечена атака БПЛА на военный аэродром

Атаку на военный аэродром пресекли в Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.

По предварительным данным, разрушений не зафиксировано, никто не пострадал. Экстренные службы находятся на месте.

Ранее в Воронежской области в результате падения БПЛА произошло возгорание на промышленном объекте, напоминает 360.ru. Огонь ликвидировали.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиСаратовская Область

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