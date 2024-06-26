В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание! Воздушная тревога», — написал он.

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

23 июня в Севастополе произошла атака со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства.

По данным Минобороны, инцидент произошел около 12:15 и затронул гражданскую инфраструктуру города. Четыре ракеты были сбиты, однако боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе над городом, обломки которой упали в прибрежной зоне, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:КрымСевастополь

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