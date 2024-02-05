Иран анонсировал совместные военно-морские учения с Китаем и Россией

Иран, Китай и Россия планируют провести совместные военно-морские учения. Об этом заявил главнокомандующий иранских ВМС контр-адмирал Шахрам Ирани, передает агентство Tasnim.

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Маневры пройдут до конца марта.

«Мы также приглашаем другие страны принять участие в военно-морских учениях Ирана, Китая и России», — указал контр-адмирал.

Ирани подчеркнул, что совместные учения трех стран проводятся для обеспечения безопасности в регионе.

В прошлом году учения России, Китая и Ирана «Морской пояс безопасности-2023» проходили 16-17 марта в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Москва и Тегеран подпишут большой межгосударственный договор.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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