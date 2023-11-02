Иран предложил странам ШОС заключить договор о ненападении
Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал-майор Рахим Сафави предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заключить договор о ненападении, сообщило агентство Mehr.
По его словам, заключение пакта о ненападении укрепит «совместную безопасность и прочный мир» среди членов организации.
В публикации отмечается, что соответствующую инициативу Сафави озвучил в ходе визита в Китай. Советник верховного лидера Ирана заявил, что Тегерану и Пекину нужно достичь единой позиции по актуальным угрозам.
В интервью Bloomberg Television министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан пригрозил США открытием новых фронтов в случае продолжения поддержки Израиля, передает «Радиоточка НСН».
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