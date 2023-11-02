Иран предложил странам ШОС заключить договор о ненападении

По его словам, заключение пакта о ненападении укрепит «совместную безопасность и прочный мир» среди членов организации.

В публикации отмечается, что соответствующую инициативу Сафави озвучил в ходе визита в Китай. Советник верховного лидера Ирана заявил, что Тегерану и Пекину нужно достичь единой позиции по актуальным угрозам.

В интервью Bloomberg Television министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан пригрозил США открытием новых фронтов в случае продолжения поддержки Израиля, передает «Радиоточка НСН».

