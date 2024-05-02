Матвиенко призвала создать трибунал для расследования преступлений Украины
Трибунал, где будут собраны преступления киевского режима, потребуется создать по итогам специальной военной операции. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского "обыкновенного нацизма", его путь, все его преступления», — написала политик в своем Telegram-канале.
Матвиенко подчеркнула, что одним из центральных эпизодов процесса должно стать предъявление обвинений по поджогу Дома Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которого погибли 48 человек и более 250 пострадали, пишет Ura.ru. По словам спикера Совфеда, виновные в трагедии не смогут уйти от ответственности.
Как отметила Матвиенко, в рамках трибунала будет дана оценка «позорному бездействию» европейских и международных институтов, которые должны были подключиться к расследованию трагедии, принудить Украину «свершить правосудие» и остановить «спираль насилия, рост нацизма и фашизма».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru