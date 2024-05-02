Матвиенко призвала создать трибунал для расследования преступлений Украины

«Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского "обыкновенного нацизма", его путь, все его преступления», — написала политик в своем Telegram-канале.

Матвиенко подчеркнула, что одним из центральных эпизодов процесса должно стать предъявление обвинений по поджогу Дома Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которого погибли 48 человек и более 250 пострадали, пишет Ura.ru. По словам спикера Совфеда, виновные в трагедии не смогут уйти от ответственности.

Как отметила Матвиенко, в рамках трибунала будет дана оценка «позорному бездействию» европейских и международных институтов, которые должны были подключиться к расследованию трагедии, принудить Украину «свершить правосудие» и остановить «спираль насилия, рост нацизма и фашизма».

