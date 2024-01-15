Минобороны РФ анонсировало «большой межгосударственный договор» с Ираном
Россия и Иран намерены подписать большой межгосударственный договор, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что в ходе телефонного разговора глава ведомства Сергей Шойгу обсудил с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также региональной безопасности.
Российский министр подчеркнул, что Москва и Тегеран наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира.
Также стороны указали на «безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга».
«Это будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между Россией и исламской республикой», — отметили в Минобороны.
Ранее заместитель главы иранского Центробанка по международным вопросам Мохсен Карими заявил, что Россия и Иран соединили системы передачи финансовых сообщений двух государств, организации могут проводить операции напрямую, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru