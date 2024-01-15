Минобороны РФ анонсировало «большой межгосударственный договор» с Ираном

В сообщении говорится, что в ходе телефонного разговора глава ведомства Сергей Шойгу обсудил с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также региональной безопасности.

Российский министр подчеркнул, что Москва и Тегеран наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира.



Также стороны указали на «безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга».

«Это будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между Россией и исламской республикой», — отметили в Минобороны.

Ранее заместитель главы иранского Центробанка по международным вопросам Мохсен Карими заявил, что Россия и Иран соединили системы передачи финансовых сообщений двух государств, организации могут проводить операции напрямую, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

