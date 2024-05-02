СМИ: Роскомнадзор рекомендовал ограничить сбор данных с ресурсов иностранными ботами

Роскомнадзор рекомендовал компаниям из реестра хостинг-провайдеров ограничить доступ иностранных поисковых ботов к информации на сайтах в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Центра управления связью общего пользования ведомства.

Федеральная служба направила необходимые рекомендации компаниям в конце апреля. По данным источника «Коммерсанта» на рынке провайдеров, речь идет о зарубежных ботах, в том числе Googlebot для сервисов Google, GPTBot от OpenAI, Apple Bot от Apple. Издание уточняет, что роботы, автоматически посещающие сайты, применяются для индексации поисковиками, в рекламе в Сети, для сбора сведений для обучения нейросетей.

Провайдерам предстоит в ближайшее время провести анализ рисков на своих сетях, в случае обнаружения использовать правила блокировки. По мнению экспертов, со временем рекомендации по ограничению доступа зарубежных ботов к данным на российских сайтах могут стать обязательными. Это спровоцирует рост конкуренции за трафик.

Между тем Роскомнадзор заблокировал работу ряда хостинг-провайдеров, в том числе Amazon Web Services, GoDaddy.com, Network Solutions, DreamHost, Bluehost, DigitalOcean на территории России, напоминает телеканал «360».

