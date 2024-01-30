Инвалиды СВО получат техсредства реабилитации без заявлений

Решение коснется граждан, ставших инвалидами из‑за военного ранения, полученного при выполнении задач в ходе СВО, или увечья, приобретенного при исполнении обязанностей в добровольческих формированиях. Электронные сертификаты на приобретение средств реабилитации для таких граждан теперь будут формироваться без подачи заявлений, пояснили в правительстве.

Вместе с тем в кабмине отметили, что участники военной операции смогут отказаться от электронного сертификата и получить средства реабилитации в подразделении Социального фонда или купить их самостоятельно, затем получив компенсацию. Также теперь доставкой средств реабилитации будут заниматься органы социальной защиты.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее выделил дополнительные деньги на средства реабилитации инвалидов.

