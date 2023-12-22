Собянин выделил дополнительные деньги на средства реабилитации инвалидов
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил дополнительные деньги на средства реабилитации инвалидов, градоначальник подписал соответствующее постановление. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
В столице живут около 1 млн человек с инвалидностью, в том числе более 50 тысяч детей. Власти предоставляют нуждающимся техсредства реабилитации (ТСР) в натуральной форме либо выплачивают компенсацию за их самостоятельное приобретение. Также ТСР можно купить с использованием электронного социального сертификата.
В действующий перечень средств реабилитации включено 550 видов изделий, в частности, коляски, протезы рук и ног, противопролежневые подушки и матрасы, специальные медицинские изделия, абсорбирующее белье.
Правительство Москвы ежегодно обеспечивает ТСР около 230 тысяч горожан с инвалидностью. В уходящем году спецсредства в натуральной форме получили 170 тысяч жителей столицы, компенсацию за их покупку — 45 тысяч, при этом до конца года получат выплату 18 тысяч горожан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru