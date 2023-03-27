Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями военных
Громкие звуки в городе связаны с тем, что военные проводят противодиверсионные тренировки и профилактическую работу в центре Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, «в городе все спокойно».
Украинские военные регулярно пытаются атаковать Севастополь беспилотниками. Последняя атака трех украинских морских дронов была отбита 23 марта. Люди и военные корабли не пострадали.
В минувшую пятницу Развозжаев также предупреждал жителей о начале тренировок системы ПВО, передает НСН.
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