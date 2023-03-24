В Севастополе подтвердили потерю десантного корабля «Саратов» в 2022 году

В ходе торжественного мероприятия командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота РФ Феликс Меньков подтвердил, что в 2022 году в ходе боевых действий был потерян десантный корабль «Саратов».

«Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, БДК «Саратов». Потеряли личный состав», - сказал он, добавив, что мемориальная табличка будет служить напоминанием о севастопольских десантниках.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что гвардейский ракетный крейсер «Москва» затонул в Чёрном море при буксировке в порт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса, сообщает НСН.