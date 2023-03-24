В Севастополе подтвердили потерю десантного корабля «Саратов» в 2022 году
Мероприятие по открытию памятной доски погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) морякам прошло в Севастополе, сообщает ForPost.
В ходе торжественного мероприятия командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота РФ Феликс Меньков подтвердил, что в 2022 году в ходе боевых действий был потерян десантный корабль «Саратов».
«Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, БДК «Саратов». Потеряли личный состав», - сказал он, добавив, что мемориальная табличка будет служить напоминанием о севастопольских десантниках.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что гвардейский ракетный крейсер «Москва» затонул в Чёрном море при буксировке в порт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса, сообщает НСН.
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