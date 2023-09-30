Группировка «Юг» отразила две атаки и уничтожила шесть опорников ВСУ

Российская группировка войск «Юг» отразила две атаки ВСУ на марьинском и авдеевском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

Группировка «Восток» поразила семь пунктов дислокации ВСУ

«Подразделения ... отразили две атаки штурмовых групп 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад», — указал Минесашвили.

Также российские бойцы ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы противника в районе Андреевки.

Кроме того, артиллерия группировки уничтожила шесть украинских опорных пунктов в Клещеевке. В свою очередь, авиация «Юга» нанесла поражение живой силе и технике противника в 25 районах.

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ФОТО: РИА Новости
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