Группировка «Юг» отразила две атаки и уничтожила шесть опорников ВСУ
Российская группировка войск «Юг» отразила две атаки ВСУ на марьинском и авдеевском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.
«Подразделения ... отразили две атаки штурмовых групп 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад», — указал Минесашвили.
Также российские бойцы ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы противника в районе Андреевки.
Кроме того, артиллерия группировки уничтожила шесть украинских опорных пунктов в Клещеевке. В свою очередь, авиация «Юга» нанесла поражение живой силе и технике противника в 25 районах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru