Группировка «Восток» поразила семь пунктов дислокации ВСУ

«Поражены четыре пункта временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке и три пункта ... 72-й механизированной бригады в Константиновке», — указал глава пресс-центра.

Также силы РФ нанесли комплексное огневое поражение по местам временной дислокации и скоплениям украинских военных в районах Урожайного, Старомайорского и Златополя. В результате были уничтожены пять складов боеприпасов, автотехника и живая сила противника.

На этом же направлении российские военные отразили три атаки ВСУ в направлении Приютного, а также пресекли выдвижение группы украинской пехоты близ Старомайорского.

