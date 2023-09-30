Группировка «Восток» поразила семь пунктов дислокации ВСУ

Бойцы группировки войск «Восток» нанесли удары по семи пунктам временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.

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«Поражены четыре пункта временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке и три пункта ... 72-й механизированной бригады в Константиновке», — указал глава пресс-центра.

Также силы РФ нанесли комплексное огневое поражение по местам временной дислокации и скоплениям украинских военных в районах Урожайного, Старомайорского и Златополя. В результате были уничтожены пять складов боеприпасов, автотехника и живая сила противника.

На этом же направлении российские военные отразили три атаки ВСУ в направлении Приютного, а также пресекли выдвижение группы украинской пехоты близ Старомайорского.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФСпецоперация

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