Группировка «Днепр» уничтожила украинских военных при высадке на острове Большой Потемкин
Российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили противника при попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на остров Большой Потемкин в Херсонской области. Об это заявил представитель оперативных служб региона 30 сентября.
«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожен пункт управления БПЛА, четверо военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести», — цитируют сообщение «Известия».
Всего во время операции российские военные ликвидировали 12 украинских противников, уничтожили два 120-мм миномета с боекомплектами.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с США и Великобританией новое наступление в октябре. По данным собеседника агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в начале октябре будут пытаться наступать на херсонском и запорожском направлениях с целью захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
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