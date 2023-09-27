Российские войска ликвидировали диверсантов ВСУ в Херсонской области
27 сентября 202315:44
Российские военнослужащие ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, это произошло близ населенного пункта Ольговка.
В Минобороны отметили, что украинская армия лишилась за сутки на херсонском направлении трех автомобилей, артиллерийской системы М777 производства США и более 45 военнослужащих.
Ранее российские военные уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ на купянском направлении в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru