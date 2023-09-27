Российские войска ликвидировали диверсантов ВСУ в Херсонской области

По данным ведомства, это произошло близ населенного пункта Ольговка.

В Минобороны отметили, что украинская армия лишилась за сутки на херсонском направлении трех автомобилей, артиллерийской системы М777 производства США и более 45 военнослужащих.

Ранее российские военные уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ на купянском направлении в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

