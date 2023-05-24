Будущие контрактники рассказали о желании помочь находящимся в зоне СВО боевым товарищам
Пришедшие в единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве рассказали журналистам, почему приняли решение отправиться в зону проведения специальной военной операции.
«Я в прошлом военный, потом вышел на пенсию, сейчас год был на гражданке. Сейчас, в ходе последних событий, решил снова поработать на своей бывшей работе», — рассказал один из мужчин.
По его словам, семья положительно отнеслась к его намерению вернуться на службу.
Другой пришедший в пункт отбора горожанин поделился, что в прошлом работал в полиции, и спустя год на пенсии «почувствовал, что нужно двигаться дальше».
«У меня есть мои коллеги по работе, кто ранее ушел волонтерами, в Донецкой народной республике они служат. Мы поддерживаем связь, соответственно, хочу к ним», — отметил мужчина.
Еще один проходящий отбор на службу в зону СВО рассказал, что по контракту уже служат его друзья.
«Есть хорошие выплаты и соцпакет, для семьи все это очень полезно», — считает горожанин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru