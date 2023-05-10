Греческий генерал назвал преступлением перенос боев на Украине в города
Киев сделал «очень большую ошибку», перенеся боевые действия в города. Об этом заявил отставной генерал-майор ВВС Греции, генсек греко-российского союза, глава общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу в беседе с РИА Новости.
Отставной военный подчеркнул, что бои должны вестись только на открытом пространстве между армиями, отмечает телеканал «360».
«Это военное преступление, когда ты бомбишь ... и держишь население посреди боев, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах», — указал Христу.
По его словам, украинское руководство совершает «преступление против народа», и это спровоцировало тысячи жертв среди мирного населения, пишет Ura.ru.
Генерал-майор также отметил, что международная общественность не высказывалась против, когда ВСУ бомбили города в Донбассе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru