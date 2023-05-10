Отставной военный подчеркнул, что бои должны вестись только на открытом пространстве между армиями, отмечает телеканал «360».

«Это военное преступление, когда ты бомбишь ... и держишь население посреди боев, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах», — указал Христу.

По его словам, украинское руководство совершает «преступление против народа», и это спровоцировало тысячи жертв среди мирного населения, пишет Ura.ru.

Генерал-майор также отметил, что международная общественность не высказывалась против, когда ВСУ бомбили города в Донбассе.

