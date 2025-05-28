Медведев допустил удары по Германии в случае ее участия в атаке на Россию

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил возможность ответных действий России по территории Германии, если подтвердится участие немецких специалистов в нанесении ударов по российским объектам с применением дальнобойных ракет. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

По словам Медведева, Германия уже фактически является участником конфликта на стороне Украины, поскольку поставляет вооружение и направляет специалистов, которые, как он заявил, прямо задействованы в боевых действиях. Медведев подчеркнул, что речь идет не только о военной помощи, а о полномасштабном участии Берлина в вооруженном противостоянии с Россией.