Медведев допустил удары по Германии в случае ее участия в атаке на Россию
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил возможность ответных действий России по территории Германии, если подтвердится участие немецких специалистов в нанесении ударов по российским объектам с применением дальнобойных ракет. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.
По словам Медведева, Германия уже фактически является участником конфликта на стороне Украины, поскольку поставляет вооружение и направляет специалистов, которые, как он заявил, прямо задействованы в боевых действиях. Медведев подчеркнул, что речь идет не только о военной помощи, а о полномасштабном участии Берлина в вооруженном противостоянии с Россией.
Медведев также заявил, что в условиях подтвержденного участия немецких военнослужащих в ударах по российской территории «может быть принято любое решение» в рамках ответных мер. При этом он добавил, что вопрос находится в исключительной компетенции Верховного главнокомандующего.
Зампред Совета безопасности подчеркнул, что Россия обладает правом на защиту, и этот принцип, по его словам, последовательно отстаивается руководством страны, передает «Радиоточка НСН».
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