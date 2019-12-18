В Госдуме разделяют опасения Генштаба по поводу НАТО
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне в эфире НСН подтвердил озабоченность России действиями Североатлантического альянса.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов предупредил, что НАТО готовится к войне. В ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств он заявил, что об этом говорят интенсивные учения стран-участниц альянса, где отрабатываются различные сценарии военного конфликта. Помимо этого Герасимов напомнил, что на прошедшем саммите НАТО было объявлено об усилении «восточного фланга» и переброске соответствующих сил, в том числе к границам РФ. Он также рассказал об увеличении расходов на оборону стран-участниц НАТО на 130 миллиардов долларов, пишет газета «Красная звезда». Герасимов подчеркнул, что в доктринальных документах НАТО Россия находится в статусе противника.
У России действия НАТО действительно вызывают озабоченность, заявил в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
«У Российской Федерации вызывает озабоченность несколько направлений деятельности со стороны НАТО. Во-первых, увеличение финансовых средств на содержание структуры, проведение учений, которых становится все больше и больше, в том числе в европейской части. Одновременно увеличивается количество личного состава НАТО в Европе, в том числе Вооруженных сил США. Никуда не делась система ПРО, которая вроде бы развертывалась против Ирана, но находится в европейской части, наши вопросы по ней остаются без ответов. Идет постоянное бряцание оружием вокруг границ РФ. Не секрет, что в военных учениях, которые проводятся на европейской части, наше государство у них имеет статус противника», — пояснил депутат.
По мнению Красова, НАТО уже давно перестало быть оборонительным блоком, превратившись в инструмент продвижения политических интересов США.
«Последние события показывают, что НАТО не оборонительный блок, а псевдооборонительный. Это дубинка, которая используется для продвижения чьих-то интересов, в первую очередь одной заокеанской державы, которая претендует на исключительность», — отметил первый зампредседателя комитета по обороне.
При этом он напомнил, что Россия выступает за мир, однако, готова дать отпор любому агрессору.
«Мы неоднократно заявляли, что Россия — сугубо мирная страна, она ни на кого не собирается нападать. К ней чаще обращаются для того, чтобы повлиять на безопасность в мире, стабилизировать обстановку в регионе. Пример — Ближний Восток и операция против террористов. Чтобы добиваться стабильности в мире, мы будем использовать все площадки, в том числе ООН, Совбез ООН. Мы намерены выполнять госпрограмму вооружения, гособороны, наши Вооруженные силы должны быть готовы к выполнению задач по своему предназначению. Проводить учения разного ранга на территории нашей страны. Мы как законодатели должны заботиться о выполнении соцгарантий со стороны государства в отношении военнослужащих, уволенных в запас, членов их семей. Наша страна — не агрессор, но любой агрессор получит серьезный отпор. Об этом свидетельствуют и уроки истории — откуда неприятель пришел, там война и была закончена», — напомнил парламентарий.
Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН высказал мнение, что руководство НАТО воюет с придуманными угрозами.
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