В Госдуме разделяют опасения Генштаба по поводу НАТО

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов предупредил, что НАТО готовится к войне. В ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств он заявил, что об этом говорят интенсивные учения стран-участниц альянса, где отрабатываются различные сценарии военного конфликта. Помимо этого Герасимов напомнил, что на прошедшем саммите НАТО было объявлено об усилении «восточного фланга» и переброске соответствующих сил, в том числе к границам РФ. Он также рассказал об увеличении расходов на оборону стран-участниц НАТО на 130 миллиардов долларов, пишет газета «Красная звезда». Герасимов подчеркнул, что в доктринальных документах НАТО Россия находится в статусе противника.

У России действия НАТО действительно вызывают озабоченность, заявил в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«У Российской Федерации вызывает озабоченность несколько направлений деятельности со стороны НАТО. Во-первых, увеличение финансовых средств на содержание структуры, проведение учений, которых становится все больше и больше, в том числе в европейской части. Одновременно увеличивается количество личного состава НАТО в Европе, в том числе Вооруженных сил США. Никуда не делась система ПРО, которая вроде бы развертывалась против Ирана, но находится в европейской части, наши вопросы по ней остаются без ответов. Идет постоянное бряцание оружием вокруг границ РФ. Не секрет, что в военных учениях, которые проводятся на европейской части, наше государство у них имеет статус противника», — пояснил депутат.