Глава Генштаба России заявил о приоритетах в диалоге с НАТО

Его слова прозвучали на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Герасимов отметил необходимость возобновления контактов между РФ и НАТО, так как у двух сторон накопилось множество нерешенных вопросов. Глава Генштаба также констатировал, что СМИ уделяют слишком пристальное внимание российским действиям в области обороны, даже плановым и необходимым в любом государстве. По словам генерала, действия Североатлантического альянса лишь усложняют ситуацию с безопасностью в мире.

Герасимов также высказался за обязательное применение траспондеров (установленные на борту приборы, способные передавать информацию о типе, высоте и скорости воздушного судна) в самолетах ОВВС стран Северного альянса и ВКС России при выполнении полетов над Балтийским морем. Он добавил, что необходимо улучшать механизмы предотвращения военных действий, включая определение минимально допустимого расстояния между военными судами и самолетами.

