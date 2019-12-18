Глава Генштаба России заявил о приоритетах в диалоге с НАТО
Глава российского Генштаба генерал Валерий Герасимов объявил о том, что минимизация появления военных конфликтов остается главнейшим направлением диалога Москвы с НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Его слова прозвучали на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Герасимов отметил необходимость возобновления контактов между РФ и НАТО, так как у двух сторон накопилось множество нерешенных вопросов. Глава Генштаба также констатировал, что СМИ уделяют слишком пристальное внимание российским действиям в области обороны, даже плановым и необходимым в любом государстве. По словам генерала, действия Североатлантического альянса лишь усложняют ситуацию с безопасностью в мире.
Герасимов также высказался за обязательное применение траспондеров (установленные на борту приборы, способные передавать информацию о типе, высоте и скорости воздушного судна) в самолетах ОВВС стран Северного альянса и ВКС России при выполнении полетов над Балтийским морем. Он добавил, что необходимо улучшать механизмы предотвращения военных действий, включая определение минимально допустимого расстояния между военными судами и самолетами.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Телеканалы требуют изменить условия вещания в интернете
- Китай и Россия призывают ООН отменить ключевые санкции против Северной Кореи
- В военном бюджете США на 2020 год будут санкции против России
- Reuters: Российские чиновники обсуждают передачу доли ЦБ в Сбербанке
- В 2020 году России может не хватить рыбопромысловых судов