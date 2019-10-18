В Госдуме призвали жестче карать за хищения оборонных средств

Александр Шерин считает, что несмотря на уголовное дело против Сердюкова, фигурантами которого были порядка 20 человек, ряды вооруженных сил были недостаточно «вычищены» от коррумпированных и недобросовестных военных.

«Я бы не сказал, что после Сердюкова была проведена какая-то доскональная чистка. Что-то было сделано, но нельзя сказать, что после него вычистили и теперь все будет хорошо. Одних вычистят, придут другие, если не будет постоянного и системного контроля. То, как это сейчас происходит - только расслабляет людей во всех структурах – хоть Минобороны, хоть ФСБ, МВД и так далее. Ведь кристально чистых людей, к сожалению, нет. Их постоянно нужно держать в бодром состоянии, особенно, когда речь идет об оборонной способности страны», - сказал Шерин.

По мнению парламентария, также необходимо обратить внимание на «тонкие грани» взаимоотношений между узкими специалистами и военными.

«Люди, которые бывают очень хорошими специалистами в военном деле, не всегда являются хорошими специалистами в области экономики, финансов, бухучета, строительства и, поэтому Минобороны приходится привлекать специалистов из других отраслей. Сложно военному, в подчинении у которого находятся специалисты каких-то узких отраслей, суметь проконтролировать досконально их деятельность или предвидеть какие-то моменты. Здесь очень тонкая грань. Это должны проверять системно определенные структуры, которые у нас в стране есть. Но не один раз в три года приезжать на объект и удивляться, что он не достроен, а, допустим, ежеквартально это делать. Проверки должны быть краткосрочными, но с более частой периодичностью», - заявил депутат.

В деле по отношению Халила Арсланова отмечается, что была закуплена китайская техника, вместо российской и, переклеены лейблы. На данный момент речь идет о 2,2 млрд рублей. При этом, сумма может вырасти в ходе обнаружения новых улик. Следственные действия проводились непосредственно в больнице с разрешения врачей. Военные своей вины не признают.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что российское правительство игнорирует потребности армии. Депутат раскритиковал проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Шаманов заявил, что в проекте правительства не предусмотрены средства на индексацию военных пенсий, а также увеличение заработной платы гражданского персонала Вооруженных сил и дополнительные средства на жильё. По словам парламентария, недофинансирование чревато ростом очередей на жилье среди военных, социальной напряженностью и снижением боеготовности армии. В свою очередь, экономист Никита Кричевский в эфире НСН назвал сокращение оборонных расходов логичным.

