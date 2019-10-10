Экзальтация «партии войны». Экономисты оценили просьбу Шаманова увеличить расходы на оборону
Экономист Никита Кричевский объяснил НСН, почему не считает, что правительство ущемило ущемило Российскую армию в финансировании.
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что российское правительство игнорирует потребности армии. Депутат раскритиковал проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», передает РБК. Шаманов заявил, что в проекте правительства не предусмотрены средства на индексацию военных пенсий, а также увеличение заработной платы гражданского персонала Вооруженных сил и дополнительные средства на жильё. По словам парламентария, недофинансирование чревато ростом очередей на жилье среди военных, социальной напряженностью и снижением боеготовности армии.
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН назвал сокращение оборонных расходов логичным.
«Все последние годы военные бюджеты были высокими по причине массового перевооружения российской армии. Но в последний период, о чем неоднократно заявляло руководство страны, массовое перевооружение подходит к своему завершению. Поэтому прежних значительных ассигнований уже не требуется. Этим объясняется некоторое падение федеральных расходов на оборону, на безопасность. По поводу индексации пенсий военным пенсионерам — это вопрос компетенции Минобороны. В отношении зарплат работникам оборонных предприятий — эти вопросы находятся не в плоскости федерального правительства, это зона ответственности руководства этих предприятий и больше никого», — отметил Кричевский.
Он добавил, что бюджет на оборону не должен ущемлять бюджет, идущий на социальную деятельность.
«В целом же выступление Шаманова является некой экзальтацией «партии войны», которая полагает, что чем больше будет выделяться средств на оборону и безопасность, тем будет лучше. Вне зависимости от того, какие средства идут на другие направления деятельности правительства, в первую очередь на социальную сферу», — добавил собеседник НСН.
Ранее в полемику по поводу раздутых трат на оборону вступились глава Счетной палаты Алексей Кудрин и министр обороны Сергей Шойгу.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Минздрав предложил решить проблему нехватки врачей с помощью мигрантов
- Турция отчиталась о захвате обозначенных целей в Сирии
- В онкоцентре Блохина комиссия Минздрава обнаружила серьёзные нарушения
- Зеленский оценил возможность личной встречи с Путиным
- Самолет Минобороны сел «на брюхо» в Екатеринбурге