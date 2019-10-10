Шаманов обвинил кабмин в игнорировании нужд российской армии
Комитет Госдумы по обороне раскритиковал правительство за игнорирование их рекомендаций по удовлетворению нужд российской армии. Соответствующее заключение обнародовано на сайте нижней палаты парламента.
Речь идет о первом чтении законопроекта «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», передает RT.
В частности, глава комитета, генерал-полковник в отставке Владимир Шаманов указывает на то, что пенсии военных пенсионеров в следующем году будут проиндексированы только на 3 процента. Подчеркивается, что это будет самое низкое повышение с 2013 года, сообщает Ura.ru.
Также парламентарии призвали выделить дополнительные жилищные субсидии, повысить зарплаты гражданскому персоналу в вооруженных силах, а также выделить больше средств на обеспечение армии горюче-смазочными материалами.
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