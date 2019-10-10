Шаманов обвинил кабмин в игнорировании нужд российской армии

Речь идет о первом чтении законопроекта «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», передает RT.

В частности, глава комитета, генерал-полковник в отставке Владимир Шаманов указывает на то, что пенсии военных пенсионеров в следующем году будут проиндексированы только на 3 процента. Подчеркивается, что это будет самое низкое повышение с 2013 года, сообщает Ura.ru.

Также парламентарии призвали выделить дополнительные жилищные субсидии, повысить зарплаты гражданскому персоналу в вооруженных силах, а также выделить больше средств на обеспечение армии горюче-смазочными материалами.

