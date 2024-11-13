Госдума приняла закон о материальной ответственности добровольцев
Госдума в среду, 13 ноября, приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, об ответственности для добровольцев за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных матсредств.
Авторами инициативы стали глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, первый замглавы комитета Андрей Красов и глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.
Согласно документу, теперь добровольцы будут привлекаться к материальной ответственности и возмещать ущерб. Средства для его возмещения будут вычитаться ежемесячно из денежного содержания и других выплат добровольца в размере 20% выплат, начисленных за месяц.
Общий размер всех денежных удержаний при этом не может превышать 50% денежного содержания и других денежных выплат, начисленных за месяц.
Правительство ранее сегодня утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий в ходе СВО.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дрона
- Госдума приняла закон о лимитировании выдачи ипотеки
- Мелания Трамп отказалась жить в Белом доме
- Хамзаев попросил привлечь к ответственности Лебедева за ковер с Богоматерью
- Минпромторг обновил список рекомендованных для госслужащих в РФ автомобилей
- Пользователи в YouTube смогут создавать ремиксы с помощью ИИ
- Специалисты рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю елку
- «Союзмультфильм» выпустит два полнометражных мультфильма к началу 2026 года
- Экономисту Гуриеву назначили штраф за неисполнение закона об иноагентах
- Госдума приняла закон о материальной ответственности добровольцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru