Госдума приняла закон о материальной ответственности добровольцев

Госдума в среду, 13 ноября, приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, об ответственности для добровольцев за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных матсредств.

Авторами инициативы стали глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, первый замглавы комитета Андрей Красов и глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

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Согласно документу, теперь добровольцы будут привлекаться к материальной ответственности и возмещать ущерб. Средства для его возмещения будут вычитаться ежемесячно из денежного содержания и других выплат добровольца в размере 20% выплат, начисленных за месяц.

Общий размер всех денежных удержаний при этом не может превышать 50% денежного содержания и других денежных выплат, начисленных за месяц.

Правительство ранее сегодня утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий в ходе СВО.

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ФОТО: РИА Новости
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