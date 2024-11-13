Госдума приняла закон о материальной ответственности добровольцев

Согласно документу, теперь добровольцы будут привлекаться к материальной ответственности и возмещать ущерб. Средства для его возмещения будут вычитаться ежемесячно из денежного содержания и других выплат добровольца в размере 20% выплат, начисленных за месяц.

Общий размер всех денежных удержаний при этом не может превышать 50% денежного содержания и других денежных выплат, начисленных за месяц.

Правительство ранее сегодня утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий в ходе СВО.

