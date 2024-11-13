Правительство о выплатах за ранения на СВО

Президент Владимир Путин ранее в среду, 13 ноября, подписал указ о дифференциации выплат участникам военной операции на Украине, получившим ранения. Теперь размер выплаты будет зависеть от степени тяжести увечья.

До вступления в силу нового распоряжения в России предусматривалась единовременная выплата за ранение на СВО — 3 млн руб., а за гибель — 5 млн.



