Правительство о выплатах за ранения на СВО
Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий в ходе СВО. Военнослужащим с тяжелыми ранениями будет положена единовременная выплата в 3 млн руб., с легкими — в 1 млн руб. В случае иных травм выплата составит 100 тыс. руб.
Президент Владимир Путин ранее в среду, 13 ноября, подписал указ о дифференциации выплат участникам военной операции на Украине, получившим ранения. Теперь размер выплаты будет зависеть от степени тяжести увечья.
До вступления в силу нового распоряжения в России предусматривалась единовременная выплата за ранение на СВО — 3 млн руб., а за гибель — 5 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru