Госдума приняла в первом чтении проект о возможности подписания контракта с осужденными

Госдума приняла в первом чтении проект о возможности призыва осужденных на военную службу по контракту.

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Уточняется, что контракт смогут заключать с осужденными, совершившими преступления небольшой или средней тяжести.

Также в первом чтении был принят проект о гарантиях освобождения от ответственности заключивших контракт в период мобилизации или военного положения.

Ранее глава и первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов Андрей Красов внесли на рассмотрение депутатов законопроект, который позволит людям с судимостью служить по контракту во время мобилизации и военного положения, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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