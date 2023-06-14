Госдума приняла в первом чтении проект о возможности подписания контракта с осужденными

Уточняется, что контракт смогут заключать с осужденными, совершившими преступления небольшой или средней тяжести.

Также в первом чтении был принят проект о гарантиях освобождения от ответственности заключивших контракт в период мобилизации или военного положения.

Ранее глава и первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов Андрей Красов внесли на рассмотрение депутатов законопроект, который позволит людям с судимостью служить по контракту во время мобилизации и военного положения, напоминает RT.

