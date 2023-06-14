Госдума приняла в первом чтении проект о возможности подписания контракта с осужденными
Госдума приняла в первом чтении проект о возможности призыва осужденных на военную службу по контракту.
Уточняется, что контракт смогут заключать с осужденными, совершившими преступления небольшой или средней тяжести.
Также в первом чтении был принят проект о гарантиях освобождения от ответственности заключивших контракт в период мобилизации или военного положения.
Ранее глава и первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов Андрей Красов внесли на рассмотрение депутатов законопроект, который позволит людям с судимостью служить по контракту во время мобилизации и военного положения, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Валдису Пельшу провели срочную операцию на сердце
- Песков: В Кремле с тревогой восприняли сообщения о депутате Делимханове
- Госдума приняла в первом чтении проект о возможности подписания контракта с осужденными
- Минобороны РФ сообщило о потере в ВСУ 7,5 тыс. человек
- Песков опроверг слова Лукашенко о переговорах с Украиной об аренде Крыма
- «Терпимо»: Находящийся в больнице режиссер Сокуров рассказал о своем самочувствии
- Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС
- Новую Lada X-Cross 5 представили на ПМЭФ
- Сальдо: Разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению
- Кабардино-Балкария возглавила рейтинг ЗОЖ-регионов России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru