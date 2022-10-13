В Совфеде разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях

Как отмечается в пояснительной записке к документу, Уголовный кодекс могут дополнить статьей, «предусматривающей возможность предоставления в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта определенным категориям осужденных отсрочки исполнения наказания в связи с направлением их для участия в боевых действиях».

По словам одного из авторов документа, сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, проект предполагает, что арестованный, содержащийся в дисциплинарной воинской части или лишенный свободы на срок до 5 лет военнослужащий может участвовать в боевых действиях (в военное время, в период мобилизации, военного положения, вооруженного конфликта). При этом суд может предоставить гражданину отсрочку от отбывания наказания до фактического окончания боевых действий.

«Если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания», - подчеркнула сенатор.



На отсрочку либо полное освобождение от наказания могут также рассчитывать пожелавшие участвовать в боевых действиях гражданские лица, впервые осужденные за преступления небольшой или средней тяжести.

При этом законопроект не будет распространяться на осужденных за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушения правил проведения митингов, публичные действия по дискредитации ВС РФ и распространение заведомо ложной информации об использовании армии, пропаганду нацистской символики, призывы к антироссийским санкциям.

