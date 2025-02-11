ВС РФ нанесли удар по газо-энергетической инфраструктуре ВПК Украины
Российские военнослужащие (ВС) в ночь на вторник нанесли групповой удар, в результате которого поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК и инфраструктуры ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.
В результате поражены объекты газо-энергетического комплекса противника. Уточняется, что все цели удара были достигнуты.
Ранее российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, а также скопления живой силы и техники ВСУ в 142 районах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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