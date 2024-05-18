Средства ПВО РФ сбили четыре бомбы Hammer и две ракеты Harm над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили четыре бомбы Hammer и две ракеты Harm над территорией Белгородской области, заявили в Минобороны России.

МО РФ: ПВО над Белгородской областью уничтожила ракету «Точка-У»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки в селе Тишанка в результате атаки ВСУ с помощью FPV-дрона никто не пострадал.

По его словам, в Краснояружском районе на окраине села Репяховка специалисты зафиксировали два прилета.

Накануне дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Новая Наумовка (Белгородский район, Белгородская область). Отмечается, что в результате происшествия погиб один местный житель, еще один получил ранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Белгородская областьМинобороны РФУкраинаПВОВСУ

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