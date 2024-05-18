МО РФ: Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

Силы ПВО уничтожили 51 беспилотник над Крымом и 44 дрона над Кубанью

По данным российского оборонного ведомства, инцидент произошел около 16:10.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Новая Наумовка (Белгородский район, Белгородская область), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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