МО РФ: Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
18 мая 202418:29
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, инцидент произошел около 16:10.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Новая Наумовка (Белгородский район, Белгородская область), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru