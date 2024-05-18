СМИ: Подозреваемый в покушении на Фицо признал вину
Писатель Юрай Цинтула, подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признал свою вину перед судом, сообщил новостной портал RTVS.
Местные СМИ сообщили, что суд в Словакии избрал для совершившего покушение на Фицо меру пресечения в виде содержания под стражей.
Словацкий министр здравоохранения Зузана Долинкова заявила, что состояние премьера Словакии по-прежнему серьезное, однако стабильное и может улучшиться.
Покушение на премьера произошло 15 мая, когда Фицо выходил после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Он был ранен пятью выстрелами и оперативно доставлен в больницу на вертолете. Уточнялось, что Фицо прибыл в медицинское учреждение в сознании, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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