Человек погиб при столкновении гоночной машины с толпой на соревнованиях под Петербургом

Машина задела зрителей на соревнованиях по автомобильному спорту в Приозерском районе Ленинградской области, сообщили в МВД региона.

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Отмечается, что один человек погиб. По данным СМИ, один из водителей не справился с управлением и столкнулся со зрителями. Соревнования остановили. По предварительным данным, одного пострадавшего увезли в больницу.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее на внутренней стороне 3-го км МКАД столкнулись четыре машины, пострадал один человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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