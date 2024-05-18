Человек погиб при столкновении гоночной машины с толпой на соревнованиях под Петербургом

Отмечается, что один человек погиб. По данным СМИ, один из водителей не справился с управлением и столкнулся со зрителями. Соревнования остановили. По предварительным данным, одного пострадавшего увезли в больницу.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее на внутренней стороне 3-го км МКАД столкнулись четыре машины, пострадал один человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

