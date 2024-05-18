Число пострадавших после обстрела ВСУ Скадовска выросло до 15

Число пострадавших после обстрела ВСУ Скадовска в Херсонской области выросло до 15, сообщили в Минздраве региона.

ВСУ обстреляли Скадовск Херсонской области ракетами HIMARS

В ведомстве добавили, что госпитализированы четыре человека. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее стало известно, что 12 мая при ударе ВСУ системами HIMARS по Скадовску в городе частично пропало электричество и пострадало несколько человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/BalitskyEV
ТЕГИ:ХерсонПострадавшиеОбстрелУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры