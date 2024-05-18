Число пострадавших после обстрела ВСУ Скадовска выросло до 15
18 мая 202417:25
Число пострадавших после обстрела ВСУ Скадовска в Херсонской области выросло до 15, сообщили в Минздраве региона.
В ведомстве добавили, что госпитализированы четыре человека. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
Ранее стало известно, что 12 мая при ударе ВСУ системами HIMARS по Скадовску в городе частично пропало электричество и пострадало несколько человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru