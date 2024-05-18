Число пострадавших после обстрела ВСУ Скадовска выросло до 15

ВС РФ нанесли поражение ВСУ в населенных пунктах Харьковской и Сумской областей

Уровень воды в реке Иртыш в Вагайском районе Тюменской области поднялся еще на 15 см

Состояние премьер-министра Словакии Фицо после покушения стабилизировались, но остается тяжелым

Посещаемость на майских праздниках кинотеатров в РФ упала к прошлому году более чем на треть

Московское «Динамо» в шаге от чемпионства в РПЛ