Президент Грузии наложила вето на принятый парламентом законопроект об иноагентах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на принятый парламентом законопроект об иноагентах.
Напомним, парламент Грузии 14 мая официально принял закон об иноагентах в третьем, окончательном чтении.
Уже месяц в Тбилиси продолжаются протесты из-за принятия этого закона. Митингующие видят в нем аналог российского и американского права, а грузинские политики — путь к ускорению евроинтеграции страны.
Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель потребовали от Грузии отказаться от закона об иноагентах. По словам представителей Евросоюза, этот закон может воспрепятствовать интеграции страны в ЕС, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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