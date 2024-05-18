Президент Грузии наложила вето на принятый парламентом законопроект об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на принятый парламентом законопроект об иноагентах.

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Напомним, парламент Грузии 14 мая официально принял закон об иноагентах в третьем, окончательном чтении.

Уже месяц в Тбилиси продолжаются протесты из-за принятия этого закона. Митингующие видят в нем аналог российского и американского права, а грузинские политики — путь к ускорению евроинтеграции страны.

Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель потребовали от Грузии отказаться от закона об иноагентах. По словам представителей Евросоюза, этот закон может воспрепятствовать интеграции страны в ЕС, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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