НМ ДНР: В обороне Соледара участвовали батальоны иностранных наемников
Украинские подразделения в городе Соледар включали в себя батальоны, полностью состоящие из иностранных бойцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Народную милицию Донецкой народной республики.
Как отметил собеседник агентства, Запад считает, что ВСУ теряют зарубежную технику из-за участия в боевых действиях недостаточно обученных военных, сообщает телеканал «360». В связи с этим вместо смешанных подразделений под руководством бойцов НАТО в украинской армии появились части, полностью укомплектованные из иностранцев.
«Замысел Запада сейчас — поставлять уже слаженные банды наемников, от рядового до офицерского состава. Пока мелкие. <...> И в том же Соледаре была уже не просто пара пикапов с наемниками, но работали роты и батальоны, полностью состоящие из иностранцев», — указал представитель НМ.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Соледаре российские военные взяли в плен иностранных наемников, напоминает RT.
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