Как отметил собеседник агентства, Запад считает, что ВСУ теряют зарубежную технику из-за участия в боевых действиях недостаточно обученных военных, сообщает телеканал «360». В связи с этим вместо смешанных подразделений под руководством бойцов НАТО в украинской армии появились части, полностью укомплектованные из иностранцев.

«Замысел Запада сейчас — поставлять уже слаженные банды наемников, от рядового до офицерского состава. Пока мелкие. <...> И в том же Соледаре была уже не просто пара пикапов с наемниками, но работали роты и батальоны, полностью состоящие из иностранцев», — указал представитель НМ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Соледаре российские военные взяли в плен иностранных наемников, напоминает RT.



