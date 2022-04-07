Глава Пентагона заявил, что Шойгу не отвечает на его звонки
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что с февраля безуспешно пытается связаться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает РИА Новости.
По его словам, с главой российского Минобороны не может связаться также председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.
«Мы регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают», — заключил Остин.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал откровенной ложью появившиеся в СМИ сообщения о якобы ухудшении здоровья главы Минбороны РФ Сергея Шойгу.
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