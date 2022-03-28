«Бредятина». Лавров прокомментировал сообщения СМИ об ухудшении здоровье Шойгу

По его словам, эту «бредятину» распространяют спецслужбы Украины и находящиеся за границей «российские неолибералы».

«Не хочу комментировать бредятину... Это всё откровенная ложь. Все живы, здоровы... всё правительство работает, вся администрация президента работает», - заключил глава МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковобъяснил, что Шойгу долгое время не появляется на публике, так как из-за проведения спецоперации ВС РФ на Украине у министра обороны много забот, сообщает РЕН ТВ.