«Бредятина». Лавров прокомментировал сообщения СМИ об ухудшении здоровье Шойгу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал откровенной ложью появившиеся в СМИ сообщения о якобы ухудшении здоровья главы Минбороны РФ Сергея Шойгу, сообщает ТАСС.

Шойгу выступил на совещании Путина с постоянными членами Совбеза

По его словам, эту «бредятину» распространяют спецслужбы Украины и находящиеся за границей «российские неолибералы».

«Не хочу комментировать бредятину... Это всё откровенная ложь. Все живы, здоровы... всё правительство работает, вся администрация президента работает», - заключил глава МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковобъяснил, что Шойгу долгое время не появляется на публике, так как из-за проведения спецоперации ВС РФ на Украине у министра обороны много забот, сообщает РЕН ТВ.

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ТЕГИ:Минобороны РФМИД РФСергей ЛавровСергей Шойгу
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