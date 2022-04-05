Пентагон: США не могли предотвратить специальную операцию России на Украине

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что у США не было возможности предотвратить специальную операцию России на Украине, если не брать в расчет «отправку Вооруженных сил США непосредственно на Украину». Об этом сообщает ТАСС.

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Также Милли добавил, что применение американских ВС грозило бы вооруженным конфликтом с Россией, что не входит в интересы США. Соответствующее заявление он сделал на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СШАПентагон
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