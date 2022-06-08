Москва назвала передачу Киеву артиллерийских систем безответственностью

Посольство России в США назвало передачу украинским властям артиллерийских систем безответственностью со стороны Вашингтона, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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Отмечается, что главным риском является эскалация конфликта, в случае если Вооруженные силы Украины будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по российской территории.

«Это чревато непредсказуемыми последствиями», — подчеркнули в посольстве.

Напомним, на территории Золочевского элеватора в Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины разместили артиллерийские орудия западного образца. Из оружия обстреливают приграничные районы России.

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