Москва назвала передачу Киеву артиллерийских систем безответственностью

Отмечается, что главным риском является эскалация конфликта, в случае если Вооруженные силы Украины будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по российской территории.

«Это чревато непредсказуемыми последствиями», — подчеркнули в посольстве.

Напомним, на территории Золочевского элеватора в Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины разместили артиллерийские орудия западного образца. Из оружия обстреливают приграничные районы России.

