Москва назвала передачу Киеву артиллерийских систем безответственностью
Посольство России в США назвало передачу украинским властям артиллерийских систем безответственностью со стороны Вашингтона, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что главным риском является эскалация конфликта, в случае если Вооруженные силы Украины будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по российской территории.
«Это чревато непредсказуемыми последствиями», — подчеркнули в посольстве.
Напомним, на территории Золочевского элеватора в Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины разместили артиллерийские орудия западного образца. Из оружия обстреливают приграничные районы России.
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