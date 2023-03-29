Испания направит Украине шесть танков Leopard
Испания отправит Украине шесть танков Leopard. Об этом сообщила глава Минобороны королевства Маргарита Роблес, выступая перед депутатами нижней палаты испанского парламента, передает ТАСС.
По её словам, бронетехника отправится в путь после Страстной недели.
Министр также пообещала парламентариям, что испанские военнослужащие не станут принимать участие в конфликте на Украине.
Ранее, как сообщала НСН, российское посольство заявило о «подчеркнуто русофобской» позиции Испании.
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