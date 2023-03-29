Испания направит Украине шесть танков Leopard

Испания отправит Украине шесть танков Leopard. Об этом сообщила глава Минобороны королевства Маргарита Роблес, выступая перед депутатами нижней палаты испанского парламента, передает ТАСС.

По её словам, бронетехника отправится в путь после Страстной недели.

Глава Минобороны США Остин заявил об отправке на Украину танков из старых запасов Пентагона

Министр также пообещала парламентариям, что испанские военнослужащие не станут принимать участие в конфликте на Украине.

Ранее, как сообщала НСН, российское посольство заявило о «подчеркнуто русофобской» позиции Испании.

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Фото: telegram.org
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