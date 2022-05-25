Глава МИД Украины назвал ситуацию в Донбассе «чрезвычайно плохой для ВСУ»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Западу нужно как можно скорее предоставить Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО), сообщает ТАСС.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе он отметил, что положение украинских войск в Донбассе чрезвычайно плохое, а без высокоточного ракетного оружия «станет ещё хуже».
«Я не хочу, чтобы у кого-либо складывалось впечатление, что вё более или менее в порядке... Ситуация в Донбассе чрезвычайно плохая», - подчеркнул дипломат.
Кулеба добавил, что поставки РСЗО являются «ключом к изменению игры».
Ранее генерал немецкой армии в отставке Эрих Вад в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил, что поставки Киеву тяжёлого вооружения «бессмысленны и опасны».
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