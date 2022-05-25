Глава МИД Украины назвал ситуацию в Донбассе «чрезвычайно плохой для ВСУ»

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе он отметил, что положение украинских войск в Донбассе чрезвычайно плохое, а без высокоточного ракетного оружия «станет ещё хуже».

«Я не хочу, чтобы у кого-либо складывалось впечатление, что вё более или менее в порядке... Ситуация в Донбассе чрезвычайно плохая», - подчеркнул дипломат.

Кулеба добавил, что поставки РСЗО являются «ключом к изменению игры».

Ранее генерал немецкой армии в отставке Эрих Вад в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил, что поставки Киеву тяжёлого вооружения «бессмысленны и опасны».

