Глава МИД Украины назвал ситуацию в Донбассе «чрезвычайно плохой для ВСУ»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Западу нужно как можно скорее предоставить Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО), сообщает ТАСС.

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Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе он отметил, что положение украинских войск в Донбассе чрезвычайно плохое, а без высокоточного ракетного оружия «станет ещё хуже».

«Я не хочу, чтобы у кого-либо складывалось впечатление, что вё более или менее в порядке... Ситуация в Донбассе чрезвычайно плохая», - подчеркнул дипломат.

Кулеба добавил, что поставки РСЗО являются «ключом к изменению игры».

Ранее генерал немецкой армии в отставке Эрих Вад в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил, что поставки Киеву тяжёлого вооружения «бессмысленны и опасны».

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:ДонбассВСУЗападВооружениеМИД Украины
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