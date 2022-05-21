Зеленский раскрыл численность украинских войск - 700 тысяч человек
21 мая 202214:40
По словам президента Украины Владимира Зеленского, численность украинских войск составляет 700 тыс. человек. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня это 700 тыс. (человек – прим. НСН)», — цитирует его RT.
Ранее украинские военные пожаловались на своих командиров и отказались участвовать в боевых действиях. Соответствующее видео появилось в Сети.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru