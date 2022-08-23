Глава МИД ФРГ заявила, что обещанные Украине системы Iris-T поставят «в ближайшие недели»
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что власти страны позаботились о том, чтобы обещанные канцлером Германии Олафом Шольцем в начале лета системы противовоздушной обороны Iris-T были поставлены именно на Украину, сообщает ТАСС.
Она отметила, что «это произойдет в ближайшие недели», однако конкретные сроки поставок не уточнила.
Ранее правительство ФРГ впервые опубликовало список вооружений, предоставленных Киеву, а также план дальнейших поставок, включающий 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО Iris-T, три реактивных системы залпового огня (РСЗО) типа Mars, 10 тысяч артиллерийских снарядов и прочее.
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