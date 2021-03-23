Гиперзвуковая программа США испытывает проблемы из-за дефицита технологий

Там сообщили, что в момент старта программы были выявлены некоторые технологии, которые оказались недостаточно развиты. Речь идет о технических сложностях гиперзвуковых систем, которые подвергаются экстремальным нагрузкам во время испытаний.

Как ожидается, до 2024 года в США будет проведено 40 испытаний гиперзвуковых ракет, которые затем поступят в войска.

Как сообщалось, российские войска получили защиту от гиперзвуковых ракет. Так, в ходе комплекса испытаний зенитной ракетной системы С-300В4 подтвердилось, что она способна поражать не только современные цели, но и те объекты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения. В частности, речь об оперативно-тактическом и гиперзвуковом оружии, сообщают источники СМИ.

