Гиперзвуковая программа США испытывает проблемы из-за дефицита технологий

США могут с опозданием исполнить программу создания гиперзвукового оружия из-за нехватки технологий, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад контрольно-бюджетного управления Конгресса.

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Там сообщили, что в момент старта программы были выявлены некоторые технологии, которые оказались недостаточно развиты. Речь идет о технических сложностях гиперзвуковых систем, которые подвергаются экстремальным нагрузкам во время испытаний.

Как ожидается, до 2024 года в США будет проведено 40 испытаний гиперзвуковых ракет, которые затем поступят в войска.

Как сообщалось, российские войска получили защиту от гиперзвуковых ракет. Так, в ходе комплекса испытаний зенитной ракетной системы С-300В4 подтвердилось, что она способна поражать не только современные цели, но и те объекты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения. В частности, речь об оперативно-тактическом и гиперзвуковом оружии, сообщают источники СМИ.

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ФОТО: Скриншот видео // Минобороны США
ТЕГИ:ТехнологииГиперзвуковое ОружиеСША
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