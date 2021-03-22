СМИ: Британия намерена создать гиперзвуковое оружие

Как сообщают британские СМИ, такие планы содержатся в готовящейся к публикации стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства. Стратегия модернизации ВС страны ориентирована на разработку и принятие на вооружение новых технологий.

Дополнительные 3 млрд фунтов стерлингов будут выделены сухопутным силам, 120 млн фунтов будут потрачены на создание новой бригады по проведению специальных операций, основой которой станут четыре батальона полка рейнджеров. При этом около десяти тысяч военнослужащих и высокопоставленных офицеров столкнутся в будущем с сокращением выплат.

Как стало известно ранее, решение властей Великобритании об увеличении ядерных боезарядов связано с усилением противоракетной обороны России, сообщил министр обороны Бен Уоллес.

Лондон нарушил целый ряд международных соглашений, взяв курс на наращивание ядерного потенциала.

Как заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, весь мир удивился решению Великобритании увеличить число ядерных боеголовок на 40%.

