Гиперзвуковая скорость. Разработчики российских ПВО обогнали США на 10 лет

Российские войска получили защиту от гиперзвуковых ракет. Так, в ходе комплекса испытаний зенитной ракетной системы С-300В4 подтвердилось, что она способна поражать не только современные цели, но и те объекты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения. В частности, речь об оперативно-тактическом и гиперзвуковом оружии, сообщают источники СМИ.

Капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН высказал предположение, что к тому моменту, когда за рубежом на вооружении появится гиперзвуковое оружие, российские ПВО смогут противопоставить ему модернизированные комплексы отражения.

«Гиперзвуковое оружие, появившееся в России, обязательно появится на вооружении в других странах. В Китае, я предвижу, гиперзвуковые ракеты появятся лет через пять - шесть. В Штатах чуть позже, гиперзвуковые ракеты могут появиться лет через десять. А мы к тому моменту будет иметь средства ПВО, способные их сбивать», - заявил он.