Гиперзвуковая скорость. Разработчики российских ПВО обогнали США на 10 лет

Доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН признал отрыв России от других стран в области противоракетного вооружения.

Российские войска получили защиту от гиперзвуковых ракет. Так, в ходе комплекса испытаний зенитной ракетной системы С-300В4 подтвердилось, что она способна поражать не только современные цели, но и те объекты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения. В частности, речь об оперативно-тактическом и гиперзвуковом оружии, сообщают источники СМИ.

Капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН высказал предположение, что к тому моменту, когда за рубежом на вооружении появится гиперзвуковое оружие, российские ПВО смогут противопоставить ему модернизированные комплексы отражения.

«Гиперзвуковое оружие, появившееся в России, обязательно появится на вооружении в других странах. В Китае, я предвижу, гиперзвуковые ракеты появятся лет через пять - шесть. В Штатах чуть позже, гиперзвуковые ракеты могут появиться лет через десять. А мы к тому моменту будет иметь средства ПВО, способные их сбивать», - заявил он.

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Собеседник НСН допускает, что российское оружие уже сейчас может перехватывать гиперзвуковые цели, но этому должен способствовать ряд условий.

«В принципе, перехват гиперзвуковой ракеты возможен. Вопрос упирается в то, что для того, чтобы обеспечить точный вывод противоракеты на гиперзвуковую цель. Это применяется с помощью специальных методов обработки сигнала. Второй момент о боевой части – это направление разлета осколков при поражении цели. Могут быть разные варианты. Это лишь мои предположения, у меня нет информации. Опять же, не факт, что это весь спектр гиперзвука. Это могут быть низкий гиперзвук, скажем так. 5 махов, например. С-300 в последней модификации имеет возможность поражать баллистические цели. Но если цель маневрирующая, надо все время корректировать траекторию ее полета», - добавил эксперт.

Как отмечается, испытания С-300В4 проходили в несколько этапов, в том числе, в рамках учений «Кавказ-2020». В настоящее время они завершены. Зенитная система подтвердила свои возможности перехватывать перспективные разработки: оперативно-тактические и гиперзвуковые ракеты, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ПВОС-300Гиперзвуковое Оружие
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